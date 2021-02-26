Санкции против Беларуси может ввести Украина: премьер дал поручение

Санкции против Беларуси может ввести Украина Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил 26 февраля о том, что премьер-министр страны Денис Шмыгаль поручил ведомствам рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер против Беларуси. И опубликовал в своем Телеграм-канале соответствующий ответ Шмыгаля на свой запрос.

Глава правительства Украины сообщает, что дал поручение МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении лиц из Беларуси.

Гончаренко прокомментировал письмо, считая, что «Украина вместе не продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко». Нардеп заявил, что «не были введены санкции против белорусских топ-чиновников, у которых есть активы и финансовые счета в Украине», а также отметил, что «власть почему-то не ввела санкции против белорусского олигарха Николая Воробья, который владеет Прикарпатзападтранс и является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука».

Официальный Киев пока не комментировал эту информацию.

Напомним, накануне Евросоюз продлил санкции против должностных лиц и бизнесменов Беларуси на год - до 28 февраля 2022 года.