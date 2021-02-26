За призывы к насилию над милиционерами задержан житель Гродно. Фото: скриншот видео МВД

Оперативники областного управления ГУБОПиК МВД вышли на 29-летнего жителя Гродно, который регулярно призывал в Telegram-чате «Гродно 97%» к насилию над милиционерами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

– На 29-летнего станочника из Гродно вышли оперативники. Начиная с октября прошлого года, мужчина регулярно призывал в деструктивном телеграм-чате «Гродно 97%» к насилию над милиционерами. Используя свои имя и отчество как никнейм, он методично расписывал садистские способы расправы, – заявили в МВД.

Там также уточнили, о каких именно способах насилия шла речь.

– В частности, «отрезать головы сотрудников, давить машинами, стрелять в них из оружия, вешать, а также использовать для убийства топоры и пики, – рассказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что мужчина объяснил свои действия влиянием различных Telegram-каналов.

– Сейчас в содеянном раскаивается и призывает людей не совершать подобных ошибок, – сказали в пресс-службе.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела за подстрекательство к насилию в отношении сотрудника органов внутренних дел.

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