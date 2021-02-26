Ему не объявляли про перерыв в суде: адвокат Виктора Бабарико посетил его в СИЗО КГБ и рассказал подробности встречи

Виктору Бабарико не объявили о перерыве в суде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский 26 февраля посетил своего подзащитного в СИЗО КГБ и рассказал подробности их встречи в своем Telegram-канале.

– Оказалось, что ему даже не объявляли про перерыв в суде. Узнав о причинах перерыва, он тоже удивился: почему не задействованы запасной судья или народный заседатель, которые объявлены были в первый день заседания? Еще поговорили про конспирологию и информационные вбросы, посмеялись, – раскрыл подробности встречи Лаевский.

По его словам, Виктор Бабарико отлично держится.

– Ни пропаганда, ни сфабрикованные обвинения, ни арест сына и близких людей, ни угроза изъятия имущества, ни восемь месяцев заключения – ничто не сломило волю человека, он остается свободным даже в тюрьме, с ясным умом и верой в добро, – добавил адвокат.

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