Двое минчан получили по три года «химии» за чучела с фотографиями Кочановой и Кубракова на фоне бчб-флага

Фото инсталляции

Суд Октябрьского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении минчан Дениса Заянчевского и Максима Татьянка. Их обвиняли по ч. 2 ст. 339 УК (Злостное хулиганство) и ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) за то, что ночью с 20 на 21 ноября 2020-го года на одной из улиц в районе Института культуры они сделали инсталляцию в виде чучел с фотографиями председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра внутренних дел Ивана Кубракова и омоновца в балаклаве на фоне бчб-флага.

Оба обвиняемых до суда были под стражей. За судебным процессом наблюдали волонтеры незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна».

По версии следствия, группа людей, в составе которой были Заянчевский и Татьянок, с 20 на 21 ноября 2020 года на переулке Полоцком в районе Института культуры установила чучела с фотографиями чиновников и сотрудника МВД и тем самым выразила пренебрежение к обществу, а также умышленно и с особым цинизмом унизила честь и достоинство должностных лиц. Их децствия следователи квалифицировали как злостное хулиганство.

Дениса и Максима задержали на следующий день после акции – 22 ноября. Татьянка вскоре отпустили под подписку о невыезде, но спустя три недели задержали снова и поместили в СИЗО Жодино.

Денис Заянчевский вину признал полностью, Максим Татьянок – частично. Татьянок не отрицал, что был на месте инсталляции, но не признал, что хотел кого-то оскорбить или унизить.

На допросе Заянчевский сообщил, что увидел в районном закрытом Telegram-чате призыв к этой акции и решил участвовать. Он также взял с собой форму для чучела, которая осталась у него после службы во внутренних войсках. С Максимом Татьянком они виделись несколько раз на дворовых чаепитиях. Остальных людей, которые устанавливали манекены, он не помнит и не знает тех, кто опубликовал снимки в сети. По его словам, лично он участвовал в той акции, чтобы выразить поддержку людям, арестованным в августе и сентябре по политическим мотивам.

Заянчевский месяц назад стал отцом, но своего ребенка он с того момента не видел.

Максим Татьянок в ходе допроса рассказал, что он работник рекламного агентства, поэтому ему было интересно участвовать в создании инсталляции, получить опыт. В тот вечер он помог сделать чучела и следил за машинами на дороге, передавал информацию Заянчевскому. Затем сфотографировал инсталляцию, пошел домой и там опубликовал фото в закрытом чат. На суде сказал, что политикой он не интересуется.

По данным «Весны», Татьянок – волонтер Красного креста с 2018 года, в августе прошлого года оказывал помощь пострадавшим на акциях.

Судья отклонил ходатайство о проведении художественной экспертизы относительно того, является ли инсталляция оскорбительной. Также было отклонено ходатайство о приглашении Качановой и Кубракова в качестве свидетелей для выяснения, насколько оскорбительна для них эта инсталляция.

Во время прений прокурор запросил для каждого из обвиняемых по три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

26 февраля судья Александр Руденко огласил именно такой приговор. Дениса Заянчевского и Максима Татьянка выпустили в зале суда.

Читайте также:

За чучела, символику и марш на жителя Минского района завели три уголовных дела

Единомышленников здержанного пока не нашли (подробности).

Жители Могилева повесили кукол с лицами чиновников на путепроводе - возбуждено уголовное дело

Манекены висели в петле на путепроводах недалеко от деревень Вильчицы и Любуж Могилевского района (подробности).