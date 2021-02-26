Правозащитники: в Минске задержали группу пенсионеров, которые читали в электричке белорусские книги

Симок носит иллюстративный характер Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В столице Беларуси 26 февраля задержали группу пенсионеров, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитников. Это произошло на железнодорожной станции «Минск-Северный» утром в пятницу. Когда пенсионеры выходили из электрички, их задержали люди в гражданской одежде.

В информации приводятся слова очевидца, который рассказал, что задержано было восемь человек. В электропоезде они читали белорусские книги и таким образом проводили акцию в поддержку белорусского языка.

По информации правозащитников, задержанных пенсионеров доставили в Заводское и Партизанское районные управления внутренних дел. Называются данные четырех задержанных женщин. По сведениям правозащитников, самой старшей из них, Наталье Иванисовой, - 74 года.

Отпустили из милиции задержанных, или нет, пока не известно. Также выясняется, составлялись ли на пенсионеров протоколы.