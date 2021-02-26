Доктор Комаровский объяснил, зачем носить маски в мороз

Доктор Комаровский считает, что носить маски в мороз может быть полезно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ношение защитной маски в морозную погоду может быть полезным, при этом надевать ее следует не везде. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале.

– Я в принципе не понимаю смысла ходьбы по улице в маске. Это глупости, – заявил доктор. Он напомнил, что маска нужна только там, где не получается соблюдать социальную дистанцию и нет вентиляции воздуха.

По словам медика, польза ношения маски на улице в мороз может появляться лишь при условии, что температура воздуха ниже 10 C°. Специалист объяснил это тем, что маска помогает избежать спазма сосудов и нарушения кровообращения слизистой. Если нет маски, то можно использовать для этих целей шарф или любую ткань, которая прикрывает лицо.

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