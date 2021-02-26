Белорусские эксперты первыми в СНГ начали исследовать количество вируснейтрализующих антител у доноров антиковидной плазмы

Специалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, первыми в СНГ, начали исследование иммунной плазмы анти-COVID-19 по количественному определению антител класса IgG к рецептор-связывающему домену (RBD) S1 белка вируса вируса SARS-CoV-2. Фото: blood.by

Специалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий с 26 февраля первым в СНГ начали исследовать количество вируснейтрализующих антител у доноров антиковидной плазмы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Исследование по количественному определению антител класса IgG к S антигену возбудителя коронавирусной инфекции – SARS-CoV-2 позволит точно стандартизировать качество иммунной плазмы анти-COVID-19 с высоким титром специфического IgG к SARS-CoV-2», – говорится в сообщении.

Кроме того, такой метод позволит точно оценивать напряженность иммунитета по вируснейтрализующим антителам против белка вируса SARS-CoV-2 у переболевших или привитых людей.

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