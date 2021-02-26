Художник показал усредненный портрет протестующего в Беларуси, созданный с помощью искусственного интеллекта

Протесты в Минске зимой сменили формат
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Белорусский художник Глеб Бурнашев создал усредненный портрет протестующего. Фото опубликовано на его сайте.
Для создания этой работы были использованы множество фотографий лиц участников акций протеста в Беларуси 2020 года и нейросети.
О том, как все происходило, художник рассказал «Радыё Свабода».
Всего были собраны 1886 снимков, которые обработали при помощи нейронной сети.
Усредненный портрет протестующего. Фото: burnashev.cargo.site
Искали фотографии людей с открытыми лицами, правда, с сентября это было очень сложно сделать, потому что люди начали скрывать их.
– Первые изображения нейросети были чисто женскими лицами. Это созвучно заявлению «У протеста женское лицо». Однако я не хотел выделять пол, – отметил автор проекта.
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