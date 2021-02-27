Кубраков: «Мне угрожали сжечь машину, пытались влиять на ребенка в школе»

Глава МВД рассказал об угрозах, которые ему поступали. Фото: ТАСС

Глава Министерства внутренних дел Иван Кубраков рассказал, что подвергся в период уличной активности давлению. . Все дело в том, что его личные данные были опубликованы в интернете в тот момент, когда он еще руководил минской милицией. Об этом сообщает издание sb.by.

- Да, я и моя семья подвергались давлению, нам поступали угрозы. Была попытка повлиять на ребенка в школе. Мне также угрожали сжечь машину, разное писали в подъезде и на почтовом ящике, оставляли записки…С подобным столкнулись многие милицейские семьи. На это мы реагировали очень быстро. Могу сказать, что уже примерно в 70% случаев были установлены те, кто угрожал и оскорблял. Их действиям дается правовая оценка, - сообщил глава МВД.

Он также добавил, что его семья переживала за все то, что происходит.

- Не могу сказать, что близкие не обращали внимания на происходящее. Они переживали. Но ни моя супруга, ни дети не сказали мне, что боятся. Моей дочери 12 лет. Я помню, как предлагал ее в те самые августовские дни отвести в школу. Но она мне сказала, что не боится и пойдет сама, - подчеркнул Кубраков.

На сегодняшний день, по словам Кубракова, ситуация находится под полным контролем органов внутренних дел.

- Если учитывать анализ оперативной обстановки, совершаемых правонарушений, можно сказать, что ситуация сегодня находится под полным контролем органов внутренних дел. И я верю своим сотрудникам. Они смогут обеспечить безопасность, - подытожил Кубраков.

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