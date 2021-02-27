Минчане собрались поставить подпись под обращением к депутату, а получили сутки и штрафы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане собрались поставить подпись под обращением к депутату, а получили сутки и штрафы. В четверг, 25 февраля, в отрытых дворовых телеграм-чатах появилась информация о сборе подписей под обращением к депутату Анне Старовойтовой на улице Неманской, 42. Об этом сообщает телеграм-канал «Вясна назiрае».

По словам молодого человека, который находился на приеме у депутата, подписи она предложила собирать сама. Обращение касалось следующих вопросов:

- предоставление объективной статистики по ситуации с коронавирусом в Беларуси;

- открытие границ страны на выезд;

- наличие «Табакерок» в районе;

- использование мазута на ТЭЦ-4, из-за которого возникает запах гари в Каменной горке, мешает местным жителям;

- благоустройство района.

Было задержано десять человек. Их доставили во Фрунзенское РУВД, где составили протокол по статье 23.34 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. После этого все задержанные были доставлены в изолятор временного содержания на Окрестина.

В пятницу, 26 февраля, состоялись суды. Было задействовано шесть судей.

Судья Наталья Бугук оштрафовала Елену Лобович, которая является инвалидом первой группы, на 30 базовых величин – 870 рублей.

Судьи Мария Ерохина и Андрей Млечко назначили Татьяне и Виталию Зайцевым по 15 суток административного ареста.

Мать двоих детей Елену Шумейко судья Мария Ерохина оштрафовала на 30 базовых – 870 рублей.

Судья Юлия Крепская назначила 15 суток административного ареста Сергею Барнюку.

Судья Елена Скуратович назначила 15 суток административного ареста Дарье Шабан и Валерию Холодинскому.

Судья Дмитрий Лукашевич осудил на 15 суток административного ареста Марию Баран.

Согласно показаниям сотрудников милиции, которые задерживали людей, никакой «протестной» у них не было и лозунгов никаких они не выкрикивали.

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