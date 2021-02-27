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Наблюдателю Агрейцовичу, который назвал членов избирательной комиссии фальсификаторами, дали два года «химии»

Мужчину признали виновным по статье 188 Уголовного кодекса
Инна КОРСАК
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Наблюдателю Агрейцовичу, который назвал членов избирательной фальсификаторами, дали два года «химии». Фото: скриншот с видео "Дневники наблюдателя"

Наблюдателю Агрейцовичу, который назвал членов избирательной фальсификаторами, дали два года «химии». Фото: скриншот с видео "Дневники наблюдателя"

Наблюдателю Александру Агрейцовичу, который назвал членов избирательной комиссии фальсификаторами, дали два года «химии». Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Предпринимателя Александра Агрейцовича обвинили в том, что он оклеветал 12 сотрудниц школу №187 Минска, которые являлись представителями избирательной комиссии во время выборов в Палату представителей в 2019 году. Мужчина опубликовал в своем Youtube-канале «Дневники наблюдателя» в мае 2020 года с заведомо ложными сведениями, которые порочат честь и достоинство членов избирательной комиссии.

В видео Агрейцович заявил, что они являются фальсификаторами выборов, так как в период досрочного голосования совершили подделку документов.

В суде Заводского района судья Дмитрий Остапенко назначил 36-летнему мужчину два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение. Агрейцовича судили по статье 188 Уголовного кодекса – Клевета.

В последнем слове Александр сказал, что не признает свою вину.

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