Григорий Азаренок получил награду за освещение работы милиции. Фото: СТВ

Специальный корреспондент телеканала СТВ Григорий Азаренок получил награду за освещение работы минской милиции. Его наградил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб. Об этом сообщает телеканал СТВ.

В пятницу, 26 февраля, в минской Ратуше состоялось награждение лучших сотрудников минской милиции. Поблагодарили и журналистов, которые освещают работу правоохранителей. В их числе оказался специальный корреспондент СТВ Григорий Азаренок.

- В 2020 году минская милиция приняла чудовищный удар, но ей удалось защитить Минск и всю Беларусь от падения в пропасть, от цветной революции. Сотрудники милиции достойны не просто слов благодарности, а настоящих горячих признаний. И быть рядом с ними, вместе с ними, в одних рядах с ними – это гордость и счастье, - сказал Азаренок.

Напомним, что ранее Григорий Азаренок получил медаль «За отвагу».

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