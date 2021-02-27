В Новогрудке семье мальчика, который таскал кота по снегу на веревке, вынесли предупреждение. Фото: Вконтакте, Хутор г.Новогрудок.

В Новогрудке семье мальчика, который таскал кота по снегу на веревке, вынесли предупреждение. Об этом сообщает агентство Sputnik.by.

Напомним, что 2 февраля в сети интернет появилось видео жестокой прогулки кота в Новогрудке. Маленький мальчик таскал животное по снегу на веревке, пинал и наступал на него, а в конце повесил на перилах. Прохожие, которые проходили мимо, даже не попытались воспрепятствовать действиям ребенка.

История продолжилась тем, что кота Феникса у хозяйки забрали, а на семью составили административный протокол.

Комиссия по делам несовершеннолетних Новогрудского района рассмотрела материалы проверки милиции и приняла решение вынести семье предупреждение. К слову, мог грозить и штраф в размере 10 базовых – 290 рублей.

- Мы предупредили родителей. Они раскаивались и пытались объяснить свою позицию. По их словам, ранее ребенок никогда не обижал домашних животных, которые жили в семье. Если бы они увидели видео, то подобное поведение не допустили бы, - прокомментировала зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Гизовская.

Она добавила, что семья мальчика характеризуется положительно.

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