Фотофакт. Посмотрите, как спасатели помогали выбраться собаке, которая застряла в металлическом заборе

В Минске спасатели помогли собаке, которая застряла в металлическом заборе. Фото: МЧС

В Минске в металлическом заборе застряла собака. К ней на помощь пришли спасатели. Данная информация была опубликована на сайте МЧС.

- Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля. Информацию о том, что собака застряла в металлическом заборе на улице Либкнехта, 66 (напротив) сообщил по номеру «112» очевидец. На место оперативно приехали сотрудники МЧС. Начальник караула ПАСЧ-2 Фрунзенского РОЧС Илья Кононов при помощи специального гидравлического инструмента расширил конструкцию металлического забора, - сообщили в ведомстве.

При помощи специального гидравлического инструмента расширили конструкцию забора. Фото: МЧС

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