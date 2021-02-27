В МИД Беларуси осудили намерение поляков провести праворадикальный марш в Гайоновке. Фото: БелТА

В Министерстве иностранных дел Беларуси осудили намерение поляков провести праворадикальный марш в Гайоновке. Заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

- Позиция, которая касается этой святой темы для нас, уже была неоднократно озвучена: праворадикальные мероприятия в местах проживания этнических белорусов в Польше – это открытое, циничное оскорбление памяти жертв банд «прóклятых солдат», а также неприкрытое потворствование героизации нацизма, - отметили в ведомстве.

В МИД также напомнили о том, что один из героев – военный преступник Ромуальд Райс по кличке Бурый, который 75 лет назад являлся руководителем кровавого рейда в деревнях, где проживали белорусы.

- Людей калечили и убивали лишь потому, что они были белорусами. Преступления, которые тогда были совершены шокируют своей жестокостью. И этому не может быть прощения, а тем более – оправдания, - заявили в МИД.

В ведомстве рассказали, что позиция по данному вопросу будет доведена до руководства посольства Польши в Минске.

- Мы настаиваем на соблюдении польской стороной своих обязанностей по недопущению героизации нацизма. И будем учитывать в отношениях с Варшавой ее подходы к абсолютно неприемлемой практике прославления военных преступников…В Варшаве настолько увлеклись попытками очернить Беларусь, что даже не хватает времени, чтобы заняться своими многочисленными проблемами с правами человека и судебной системой, - говорится в заявлении.

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