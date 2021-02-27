В Могилеве произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Фото: УВД Могилевского облисполкома

В Могилеве в пятницу, 26 февраля, произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

- За рулем автомобиля «Инфинити FX35» находился 33-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Космонавтов в направлении улицы Первомайской. По предварительной информации, в районе дома №17 он потерял контроль над управлением, машину выбросило на полосу встречного движения, где ехала «Шкода», - прокомментировали в ведомстве.

В результате случившегося пострадали водители «Шкода» (за рулем находилась 39-летняя женщина) и «Инфинити». Благодаря тому, что они были пристегнуты ремнями безопасности, удалось избежать серьезных травм.

В Могилеве произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Фото: УВД Могилевского облисполкома

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