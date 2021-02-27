В январе 2021 году средняя зарплата жителей Минска составила 1849 рублей

В январе 2021 году средняя зарплата жителей Минска составила более 1,8 рублей Фото: Инна КОРСАК

В январе 2021 году средняя зарплата жителей Минска составила 1 849 рублей. Об этом сообщили в Главном статистическом управлении столицы.

- Номинальная начисленная средняя зарплата жителей Минска в январе 2021 года составила 1 849 белорусский рублей, - написано в сообщении.

Что касается средней зарплаты по Беларуси, то в январе 2021 года она составила 1 290 рублей.

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