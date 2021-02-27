Поножовщина в Лиде: квартиру с хулиганами ОМОН брал штурмом.

Все случилось вечером в пятницу, 26 февраля, в Лиде. В милицию позвонила женщина и рассказала, что возле подъезда одного из многоквартирных домов происходит драка. На место сразу выехал наряд. На месте драки милиционеры увидели двух раненных парней и двух раненых девушек. Позже выяснилось, что парням по 29 лет, а девушки – это их жены. Они рассказали, что нападавшие спрятались в одной из квартир этого дома. Милиционеры выяснили, что там живет 27-летняя женщина со своей восьмилетней дочкой. Также выяснилось, что один из подозреваемых – сожитель этой женщины. Милиционеры больше часа вели переговоры через закрытую дверь. В итоге квартиру решили штурмовать с помощью ОМОНа. Как только силовики начали ломать дверь – те, кто был в квартире, открыли дверь добровольно. В итоге всех уложили лицом в пол. На видеокадрах видно, что как минимум один из силовиков – с автоматом.

- Сейчас устанавливается, кто из них причинил потерпевшим ранения, а также иные обстоятельства инцидента. Изъят нож. Пострадавшие госпитализированы, - сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

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