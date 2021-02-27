В Беларуси обнаружено три разных варианта коронавируса.

- Согласно полученным данным, в стране выявлено три основных генетических варианта вируса - G, GR, GH. При этом практически половина всех случаев связана с вариантом GH, - цитирует слова кандидата медицинских наук, заведующей лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Наталью Шмелеву belta.by. - Проводится мониторинг изменчивости вируса, анализируются спектр и частота появления мутаций в геноме вируса. Сегодня получены приоритетные данные о широком распространении варианта, впервые зарегистрированного в Беларуси в апреле 2020 года, в Латвии.

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