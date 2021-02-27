Исследование: Беларусь вошла в Топ-6 стран по количеству санкций

Беларусь вошла в Топ-6 стран по количеству санкций. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Российский совет по международным делам (РСМД) опубликовал 26-страничный доклад, в котором подвел итоги анализа применения зарубежных санкций в мире. Беларусь в списке стран-целей санкций - между Сирией и Северной Кореей.

За период с 5 января 2020 г. по 10 января 2021 г. Исследователями было зафиксировано 850 санкционных событий. Сюда входят как санкции против России и российских лиц, так и ограничения против других стран, их физических и юридических лиц.

Один из разделов доклада посвящен странам-целям санкций. В лидерах – Иран: против этой страны было направлено 123 события, против КНР – 94 события, против России – 93 события. На «тройку лидеров» в сумме приходится 310 событий.

В Топ-10 стран-целей международных санкций также входят Венесуэла – 44 события и Сирия – 35.

Беларусь в списке санкций находится на 6 месте, имея 33 санкционных события.

Далее следуют КНДР – 32, Куба – 23, Ливия – 18, Никарагуа – 19 событий.

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