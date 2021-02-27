Почетный консул Беларуси в одном из итальянских регионов подал в отставку. И вот почему

Почетный консул Беларуси в итальянском регионе Эмилия-Романья Антонио Сотиле. Фото: Gazzetta di Reggio.

Почетный консул Беларуси в итальянском регионе Эмилия-Романья Антонио Сотиле подал в отставку со своего поста, его решение было принято после президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, сообщает местная газета Gazzetta di Reggio. По данным издания, консула побудили уйти в отставку «жестокие репрессии против белорусского народа, который мирными маршами протестовал против фальсификации выборов, восхваляя демократию и свободу».

- Я разговаривал с сотрудниками министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и с белорусским посольством в Италии, цитирует бывшего консула издание. - Мой выбор — это выбор совести, потому что я твердо верю в ценности, которые привили мне родители, и которые я передаю своим трем детям: демократия, свобода, уважение прав человека и ненасилие. В Беларуси более 27 тысяч человек были арестованы и подверглись запугиванию, преследованиям и пыткам. Десятки человек пропали без вести, пятеро погибли, защищая свои права. У меня очень много друзей в Беларуси, и я могу с гордостью заявить, что впервые белорусы стали не объектом, а субъектом истории. Они должны и дальше мирно демонстрировать одно слово: свободу.

Напомним, что почетными консулами, как правило становятся люди, которые помогают налаживать экономические и культурные связи между странами, но при этом не являются госслужащими и не получают зарплату. Например, Александр Мошенский — почетный консул Исландии в Беларуси.

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