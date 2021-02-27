Кипр открыл международное авиасообщение. Но простые белорусы летать на остров все равно не могут

Кипр открыл международное авиасообщение. Но белорусы летать на остров все равно не могут. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В субботу, 27 февраля, Минздрав Кипра опубликовал обновленный список деления стран на группы в зависимости от эпидемической обстановки. Беларусь в этом перечне значится в «серой» группе вместе с Россией, Израилем, Великобританией, Украиной, Иорданией, Ливаном, Египтом и Руандой. Это значит, что из этих государств на остров смогут летать только отдельные категории граждан по специальным разрешениям при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и с условием соблюдения двухнедельного карантина, предупредили в ведомстве.

Статус стран «серой» группы пересматривается каждую неделю.

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