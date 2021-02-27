Трех минских байкеров, отбивших знакомого у силовиков на Сурганова, приговорили к 3 годам колонии.

Эта история случилась 19 сентябре в Минске на улице Сурганова, напротив торгового центра «Европа». Неизвестные начали задерживать мотоциклиста. Другие байкеры стали его защищать. Позже их задержали, а сейчас осудили.

На скамье подсудимых — Андрей Иванюшин, Никита Афанасьев, Никита Третьякевич. Всех их обвиняют в насилии в отношении сотрудников милиции по ст. 364 УК РБ, сообщает «Наша нiва” со ссылкой на правозащитников.

Дело рассматривал судья Александр Вовк. Гособвинитель — прокурор Рябов.

Потерпевшие по делу — сотрудники милиции Новиков, Иванов, Петров и Максимов.

Сегодня, 26 февраля, вынесен приговор:

Андрей Иванюшин — 2 года и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.

Никита Афанасьев — 3 года исправительной колонии общего режима.

Никита Третьякевич — 3 года исправительной колонии общего режима.

Афанасьева забрали под стражу из зала суда.

Также Афанасьев и Третьякевич обязаны выплатить компенсацию в сумме 2000 рублей одному из потерпевших.

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