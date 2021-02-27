Пьяный дрифт? В Минске BMW на перекрестке ушел в занос, пробил забор и врезался в другую машину

В Минске BMW на перекрестке ушел в занос, пробил забор и врезался в другую машину.

Эта авария случилась вечером в субботу, 27 февраля, на улице Голодеда в Минске. BMW ехал по улице Голодеда в сторону улицы Ташкентской.

- При повороте направо не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, затем на разделительное ограждение. Далее автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на автомобиль «Форд», который остановился на запрещающий сигнал светофора, - сообщает ГАИ. К счастью, в аварии никто не пострадал.

- Установлено, что виновник ДТП управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,4 промилле, - сообщает ГАИ.

ГАИ также опубликовала видео происшествия, снятое из автомобиля в который врезался BMW.

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