Белорусские историки написали обращение в Генпрокуратуру: вот что они требуют

Историки считают, что кампания по запрету бело-красно-белого-флага приведет к расколу общества в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Историки и доктора наук создали заявление «Наш сцяг» и направили его в Генеральную прокуратуру Беларуси. Об этом пишет ресурс hrodna.life со ссылкой на гродненского историка Алеся Смоленчука.

Что говорится в обращении?

Речь идет о бело-красно-белом флаге. Историки заявляют, что БЧБ-сцяг - это национальный и государственный символ Беларуси. Они заявляют, что в 1917-ом году флаг одобрили все белорусские национальные организации, а годом позднее, в 1918-ом, он обрел статус государственного. Также и в 1991-ом году - это был госфлаг Беларуси, под которым в 1994-ом году присягу приносил новоизбранный президент Александр Лукашенко.

- Кампания по дискредитации и запрету национального и государственного символа - бело-красно-белого-флага не имеет никакого исторического обоснования. Также это ведет к расколу общества и разжиганию вражды между гражданами Беларуси, - утверждают историки в своем обращении.

Что же касается использования БЧБ-символики в годы ВОВ, то историки поясняют, что использование коллаборационистами национальных символов во Вторую мировую войну было обычным делом в Европе. При этом флаг это не дискредитирует, уверены они.

Под заявлением историков уже поставили подписи свыше 3 тысяч человек: историки, краеведы, представители гуманитарных наук, среди них подписи 21 доктора наук, 108 кандидатов и PhD (доктора философии - Прим.) из Беларуси и других государств.

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