Сергею Тихановскому предъявили еще одно обвинение и оставили под стражей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что Сергею Тихановскому на днях предъявили новое обвинение и снова оставили под стражей, сообщила в Инстаграме его жена и экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская.

Напомним, оппозиционный блогер и бывший участник президентской гонки 2020-го года был задержан 29 мая 2020-го года. Таким образом, за решеткой он находится уже около 9 месяцев.

Ранее он был взял под стражу по предъявлению обвинений в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.348 УК РБ), затем ему предъявили обвинение по воспрепятствованию работе Центризбиркома (ст.191 УК РБ).

В субботу, 27 февраля, стало известно, что Сергея Тихановского также обвинили в разжигании расовой, национальной, религиозной или другой социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130 УК РБ). В связи с новым обвинением ему продлили срок ареста еще на два месяца. По статье о разжигании розни ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После задержания Сергея Тихановского в его доме и на студии проводятся обыски.

Об этом сообщают друзья блогера в Твиттере (подробности).

Вот что сказал Сергей Тихановский на суде в Гомеле.

Блогер был в своей фирменной майке и выглядел похудевшим, но бодрым (подробности).

Лукашенко приехал в СИЗО для разговора с Тихановским и Бабарико: говорили о будущем Беларуси, протестах и Конституции.

Адвокат Шклярова узнал немного подробностей о визите Лукашенко в СИЗО КГБ (подробности).

Сергею Тихановского из СИЗО позволили позвонить жене Светлане Тихановской.

Впервые за 4 месяца Тихановская поговорила с мужем (подробности).

Отъезд из Беларуси, протесты весной, страх за мужа, зарплата и тюрьма: топ-15 цитат Светланы Тихановской из интервью Дмитрию Гордону.

Большое интервью с экс-кандидатом на пост президента Беларуси записал украинский журналист (подробности).