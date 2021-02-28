«Она кричит - вся в крови»: В Минске грабитель ранил женщину ножом в горло

Грабитель ранил женщину ножом в шею, когда она стала сопротивляться и звать на помощь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нападение с ножом на женщину произошло в Минске в четверг, 25 февраля, сообщил телеграм-канал МВД. Преступление было раскрыто в течение нескольких суток.

В милицию позвонил очевидец. На крики в подъезде вышел из квартиры мужчина, он увидел женщину в крови, вызвал скорую и позвонил «102». Диспетчеру милиции сообщил: «Есенина 129 на женщину напали с ножом в подъезде. Порезали, я скорую уже вызвал, звоню вам. Тот, кто напал, похоже, скрылся. Я первый вышел, она кричит, визжит, там все в крови».

На месте оперативники выяснили, что неизвестный мужчина попытался у 48-летней минчанки похитить сумку. А когда женщина оказала сопротивление - ранил ножом в шею и убежал.

По горячим следам задержать преступника не удалось, но помогли данные с камер видеонаблюдения. Вскоре нападавший был задержан, им оказался 36-летний безработный мужчина.

- Ехал с Каменной горки выпивший. Уснул в троллейбусе и оказался в Малиновке. Вышел, купил спиртного, посидел на лавочке, выпил. Было поздно... Увидел, как женщина зашла в подъезд, тоже зашел за ней - взять сумочку. Женщина начала сопротивляться. После чего я достал нож и ударил ее, - говорит подозреваемый на видео допроса.

Сейчас раненая женщина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело, его обвиняют в покушении на убийство.

Идет следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поножовщина в Лиде: квартиру с хулиганами ОМОН брал штурмом.

Ранеными оказались двое парней и их жены (подробности).

ЧП в школе в Пинске: 12-летняя школьница напала с ножом на одноклассниц.

Одну из девочек забрали в больницу (подробности).

Кубраков: «Мне угрожали сжечь машину, пытались влиять на ребенка в школе».

Глава МВД добавил, что также ему писали разное в подъезде и на почтовом ящике (подробности).