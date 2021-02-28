Вот как выглядит 57-летняя белоруска, которая победила на международном конкурсе красоты Ms.Top Of The World

Татьяна Бределева представила Беларусь н международном конкурсе красоты. Фото: tut.by.

О том, что 57-летняя минчанка стала победительницей международного конкурса красоты Ms.Top Of The World, написал tut.by.

Представительница Беларуси, пенсионерка Татьяна Бределева выиграла корону в категории Classic. За главный приз она соревновалась с десятком конкурсанток старше 46 лет из России, Латвии, Бельгии, Суринама и других стран. Из-за пандемии коронавируса конкурс проходил в онлайн-режиме, финальные соревнования продолжались три дня.

Для фотосессми в национальном костюме минчанка выбрала образ Барбары Радзивилл. Фото: Инстаграм @tatianabredeleva

- Для фотосессии в национальном костюме я выбрала образ Барбары Радзивилл. Очень хотелось изменить ассоциацию Беларуси в мире не только с природой, лесами и озерами, но, в первую очередь, с великой державой, где была принята первая в Европе конституция, - поделилась моментами конкурса минчанка.

Перед конкурсом минчанка спросила совета у Ольги Хижинковой. Фото: Инстаграм @tatianabredeleva

Еще Татьяна Бределева рассказала, что для участия в конкурсе красоты она попросила пару советов у Ольги Хижинковой, «Мисс Беларусь - 2008». Хижинкова посоветовала будущей мисс Леди показать жюри свою открытость и искренность.

Из-за коронавируса конкурс проходил онлайн. Фото: tut.by.

- Не знаю, что конкретно покорило жюри, но, думаю, они не устояли перед красотой и уверенностью белорусских женщин. 2020-ый год - это несомненно наш год - год белорусских женщин. Мы достойны восхищения! Мы доказали, что белорусские пенсионерки - это шикарные женщины, а не бабушки, - уверена она.

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