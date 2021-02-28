Фотофакт. Ночное ДТП на проспекте Независимости в Минске: один из водителей, хотел проскочить на «красный»

В Минске столкнулись «Форд» и «Пежо». Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Серьезное ДТП произошло в Минске вечером 27 февраля на проспекте Независимости. Подробности сообщила в телеграм-канале пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В аварию попали два легковых авто, «Форд» и «Пежо». Авария произошла по вине водителя «Пежо», он, проезжая по проспекту Независимости от улицы Энгельса в сторону улицы Ленина, попытался проскочить на «красный». В итоге произошло столкновение с другой легковушкой.

- Водитель «Форда» поворачивал на проспект Независимости с улицы Ленина. Для него горела зеленая стрелка дополнительной секции светофора, - уточнили в УГАИ.

Авария произошла по вине водителя, который хотел проскочить на "красный". Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ДТП повреждены машины, среди людей, к счастью, нет пострадавших.

В ГАИ напомнили автолюбителям, что проезжая перекресток необходимо сохранять предельную внимательность даже при движении на зеленый сигнал светофора.

- Стоит помнить, что не все водители являются законопослушными и могут проскочить перекресток даже на красный свет, - пояснили в пресс-службе.

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