В Беларуси с 1 марта меняются наказания по административным делам. Вот что нужно знать

В "первый раз" правонарушителей не будут наказывать, а вынесут предупреждение. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» уже подробно писала о том, что изменится в Беларуси с 1 марта 2021-го года, после вступления в силу нового Кодекса об административных правонарушениях. Например, в два раза увеличатся штрафы за «пьяное вождение», подорожают сигареты, а рост лекарств и некоторых продуктов, наоборот, искусственно притормозят.

Кроме того, уже с понедельника, 1 марта, белорусов ожидают послабления в административных наказаниях. Так наложение взысканий и освобождение от ответственности по новому КоАП в некоторых случаях можно назвать принципиально новым.

Главная новинка в Кодексе - это появление института профилактических мер воздействия на нарушителей. Здесь же и их категоризация. Например, все правонарушения с 1 марта будут разделять по трем группам, начиная, с:

- наименее тяжких - административных проступков,

- к значительным

- и грубым административным нарушениям.

Как это будет происходить на практике?

Если гражданин совершает проступок, то сначала ему выносят предупреждение, если он признает свою вину. Еще появляется освобождение от ответственности за совершение административных нарушения для подростков. Но после получение предупреждения несовершеннолетних все же могут «наказать» воспитательными мерами. Например, запретить посещать ряд общественных мест на месяц.

Данные послабления не коснутся нарушения ПДД.

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