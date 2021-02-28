ЧП в Гомеле: мужчина упал в костер и сильно обгорел

Гомельчанин оступился и упал в костер. Фото: pixabay.com.

Сезон пикников на природе еще не начался, а в Гомеле уже произошел несчастный случай на озере. Подробности сообщила пресс-служба МЧС на официальном сайте.

Так в Гомеле 27 февраля мужчина получил ожоги, упав в костер. Это произошло рано утром утра. В МЧС позвонили из Гомельской городской клинической больницы №1. Медики около 07.30 часов сообщили спасателям, что в больницу приехал мужчина с ожоговыми травмами.

- Выяснилось, что пострадавший гомельчанин ночью с пятницу на субботу отдыхал в компании на гомельском озере «Волотовское». Примерно в 05.00 утра мужчина оступился и упал прямо руками в костер, - пояснили в пресс-службе.

Спустя два часа он оказался в больнице, куда добрался самостоятельно. Медики диагностировали у гомельчанина ожоги обеих рук, он госпитализирован.

На место ЧП подразделения МЧС не привлекались.

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