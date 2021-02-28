Стало известно о задержании 20 человек под Молодечно, одну из задержанных увезли на скорой

Под Молодечно силовики задержали 20 человек. Фото: Владимир Переров.

О том, что в субботу, 27 февраля, рядом с Молодечно было задержано несколько десятков человек, сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».

По информации правозащитников была задержана группа из 20 человек. по информации местных СМИ задержанных доставили в РОВД Молодечно из агрогородка Олехновичи.

Сообщается, также, что одну из задержанных - Виталию Глинскую забрала скорая помощь. Также называются имена и некоторых других задержанных: это Наталья Лоскутова и Сергей Лоскутов.

Ранее «Комсомолка» сообщала о другом задержании уже в Минске - силовики задержали группу из восьми пенсионеров, которые читали в электричке белорусские книги.

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