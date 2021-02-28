Ученые рассказали, выработался ли у белорусов за год пандемии коллективный иммунитет к COVID-19

Вирусологи говорят, что на конец февраля 2021 года достаточного коллективного иммунитета от коронавируса у населения еще нет. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Спустя год после того как в Беларусь пришел COVID-19 ученые могут уже больше о нем рассказать. И на круглом столе БелТА ученые, медики и вирусологи говорили о мутациях коронавируса и об иммунитете у белорусов.

Так специалисты напомнили, что для того, чтобы «ковид» перешел в разряд так называемого сезонного заболевания, должен быть сформирован достаточный коллективный иммунитет. Для чего он нужен? Появление коллективного иммунитета значительно снижает нагрузку на систему здравоохранения.

Для этого примерно у 70 процентов населения должны выработаться антитела к коронавирусу, озвучивают ученые предварительную оценку. Однако заявляют, что на конец зимы 2021-го года достаточный коллективный иммунитет к коронавирусу у населения еще не сформировался.

- Иммунная прослойка формируется за счет циркуляции возбудителя и вызываемого им бессимптомного или симптомного течения, а также благодаря вакцинации. В настоящее время достаточного коллективного иммунитета еще нет. Таким образом, если не будут соблюдать меры предосторожности, то нельзя исключить вероятность третьей волны (пандемии - Прим.), - прокомментировала Наталья Шмелева, кандидат медицинских наук и завлабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний:

Ее коллега, завлабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций Павел Семижон, в свою очередь, рассказал о том, что сейчас белорусские ученые активно занимаются созданием белорусской вакцины от коронавируса.

- В настоящее время белорусские специалисты активно работают над созданием собственной вакцины в отношении инфекции, вызываемой новым коронавирусом SARS-CoV-2. Работа РНПЦ эпидемиологии и микробиологии планируется в ходе совместных научно-исследовательских работ с учреждениями НАН Беларуси по направлению создания отечественной вакцины против коронавируса, - заявил кандидат биологических наук.

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