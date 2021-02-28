Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 февраля 2021 года: число заболевших приблизилось к психологической цифре в 290 тысяч

Стало известно сколько человек заболели "ковидом" в Беларуси на конец февраля 2021 года. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве Беларуси сообщили обновленную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на воскресенье, 28 февраля.

Так сообщается о еще 1 тысяч 347 человек с подтвержденным коронавирусом за последние сутки. Всего за время пандемии COVID-19 заразились в Беларуси 287 тысяч 306 человек. Таким образом, на конец февраля 2021-го года общая цифра заболеваемости приблизилась к очередной психологической отметке в 290 тысяч заболевших.

Также увеличилось и число переболевших коронавирусом пациентов. За сутки из больниц выписаны 1 тысяча 761 человека, за весь период - уже 277 тысяч 995 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом «ковид».

- За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1 тысяча 976 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в Минздраве статистику смертности.

Таким образом, за последние сутки умерли еще 10 человек с коронавирусом.

Что касается тестирования на коронавирус, то за последний день было сделано еще свыше 19 тысяч тестов, а за всю пандемию - свыше 4,898 миллиона исследований.

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