Атлантическое тепло продолжит поступать, но потом похолодает: погода в Беларуси с 1 по 7 марта

В первую неделю марта туманы прогнозируются на всю неделю, а на длинных выходных, увы, похолодание. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что первая неделя марта в Беларуси все еще будет довольно теплой, сообщили в эфире ОНТ.

Наступившее еще в последнюю неделю февраля резкое потепление сохранится. Теплый и влажный воздух из Атлантики продолжит поступать в Беларусь и окажет влияние на температурный фон в первую неделю марта.

Погода в начале марта будет, преимущественно, облачной с прояснениями. В основном осадков не будет, в некоторых регионах местами прогнозируются туманы, видимость будет снижаться до 500 метров.

В понедельник и вторник 1 и 2 марта средняя ночная температура будет в пределах -3…+2 градусов, а днем от +2 до +8 тепла.

В среду, 3 марта, также не прогнозируются осадки, но возможен туман и слабая гололедица местами на трассах. Ночью все еще возможен минус, в середине недели прогнозируются -2…+2 градуса, но днем будет теплее +3…+10 градусов.

Однако к концу недели начнет немного холодать. При этом туманы и плохая видимость сохраняться. Ночью станет еще немного морознее -3…+3 градуса, но днем установившаяся плюсовая температура сохранится +2…+7 в среднем.

Похолодание обещают синоптики и на первые выходные марта. Ближе к празднику, 6 и 7 марта, уже надо будет одеваться потеплее, так как выпадет небольшой мокрый снег. Ночью будет около -2…-7 мороза, утром усилится туман, а дневная температура в эти дни в среднем +1..+5 градусов.

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