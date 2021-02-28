Фотофакт. В Молодечно машина провалилась по асфальт

Асфальт провалился под машиной молодечненца. Фото: ВКонтакте «Типичное Молодечно».

О том, что на улице Ф.Скорины в Молодечно легковушка провалилась задним колесом под асфальт, сообщили очевидцы.

Фото с места происшествия в сообщество «Типичное Молодечно» во ВКонтакте прислали подписчики. Они же рассказали, что инцидент с легковым универсалом «Рено Лагуна» произошел в райцентре в четверг, 25 февраля. Водитель заезжал во двор многоэтажки 4А, авто в один момент полностью провалилось задним правым колесом под асфальт.

"Рено Лагуна" попало в "ловушку" во дворе жилой многоэтажки. Фото: ВКонтакте «Типичное Молодечно».

Чем закончился инцидент, пока не сообщается. Пользователи же соцсети поспешили поиронизировать на эту тему. Мол, возможно, что водитель «не заплатил за дороги», оттого и асфальт провалился под его машиной. А некоторые в шутку даже предложили такое решение: «Водителя оштрафовать и лишить прав, чтобы больше никогда не ломал дороги!».

Многие шутили на тему техосмотра, имея ввиду также изменения, которые вступят в силу в Беларуси уже с 1 марта. Кстати, «Комсомолка» уже писала об изменениях в новом КоАП Беларуси для водителей, посмотрите, чтобы не стать нарушителем.

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