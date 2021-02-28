Белорусские футбольные фанаты объяснили, почему объявили бойкот и когда вернутся на стадионы

Футбольные фанаты в Беларуси не хотят возвращаться на стадионы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты некоторых белорусских футбольных клубов объявили матчам предстоящего сезона бойкот. Первыми об этом заявили болельщики брестского «Динамо». Их поддержали фанаты футбольных клубов «Неман», БАТЭ, «Шахтер», «Слуцк», «Витебск», «Молодечно», «Торпедо-БелАЗ», «Торпедо», пишет «Трибуна».

Фанаты объяснили, почему они не будут посещать стадионы.

– Как бы тяжело ни давалось нам это решение, в преддверии предстоящего сезона вынуждены объявить, что вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем. Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями, – сказано на странице брестских ультрас в инстаграм.

Болельщики клуба из Витебска написали, до каких пор будет продолжаться бойкот:

– Пока не стабилизируется политическая ситуация в стране. Не будет домашнего сектора, так же, как выездного!

Фан-клуб БАТЭ также не хочет возвращаться на фанатский сектор из солидарности.

– Наша сумленне не дазваляе заставацца ў баку ад таго, што адбываецца ў краіне, - говорят фанаты клуба из Борисова.

Футбольный сезон в Беларуси открывается 2 марта. В этот день состоится матч за Суперкубок. В нем сыграют чемпион Высшей лиги «Шахтер» и обладатель Кубка Беларуси БАТЭ.