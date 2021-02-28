В Молодечненском районе железнодорожник тушил трактор и получил травмы

В Молодечненском районе работник самостоятельно тушил трактор. Иллюстрация Фото: Оксана БРОВАЧ

Пожар произошел в агрогородке Олехновичи Молодечненского района 26 февраля. В гараже на тяговой подстанции Минского отделения БЖД загорелся трактор МТЗ-82.1, сообщает пресс-служба МЧС.

Самостоятельную попытку его потушить предпринял 47-летний мастер железной дороги. Он попал в реанимацию Молодечненской центральной райбольницы с ожогами разной степени тяжести и отравлением продуктами горения.

По информации издания МЛЫН.BY, причиной пожара могла стать работа с паяльной лампой. Ее нашли в гараже на месте происшествия. Официально по факту возгорания проводится проверка, причина пожара уточняется.