Девятерых брестчан будут судить за то, что развешивали чучела, жгли покрышки и замыкали рельсы

Фото: МВД

В Бресте завершено расследование уголовного дела в отношении девятерых брестчан. Их обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, за которые может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.

– 35-летний мужчина изготовил из полиэтиленовых пакетов чучело человека, которое вывез на брестский путепровод и разместил. В дальнейшем две женщины 35 и 27 лет по его же просьбе изготовили аналогичные чучела из полиэтиленовых пакетов, которые передали ему. В дальнейшем он с четырьмя своими знакомыми, с которыми познакомился в телеграм-каналах, разместил их на путепроводах в Бресте, – в сюжете ТРК «Брест» делится подробностями начальник Брестского межрайонного отдела СК Руслан Сычев.

Чучела с надписями «Лжец», «ОМОН», и «Мент» вывесили на деревьях и на ограждении путепровода Западный обход в октябре 2020, ранее сообщало МВД. Эти чучела в ведомстве тогда назвали «ростовыми куклами с циничными надписями, призывающими к насилию над милиционерами».

Также согласно материалам дела, эта же группа брестчан чуть не устроила диверсию на железной дороге – замкнула рельсы в Кобринском районе, из-за чего расстроилась сигнализация и поезд Барановичи - Брест вынужден был совершить остановку. Кроме этого, молодых людей обвиняют в поджигании покрышек на одном из перекрестков в Бресте.

– Примечательно, что все они раньше не были судимы, не привлекались к административной ответственности. Между собой не общались, а познакомились в телеграм-каналах, – уточняет представитель СК.

Дело передано прокурору для направления в суд. Известно, что семеро фигурантов находятся в СИЗО, еще двое - под домашним арестом.