Историк объяснил, почему вторая очередь реконструкции ставит Старый замок в Гродно под угрозу уничтожения

Старый замок в Гродно после первой очереди реконструкции. Лето 2020. Фото: Николай Бойко, vgr.by

Известный гродненский краевед и историк, кандидат исторических наук Андрей Чернякевич выступил с открытым письмом. В нем он просит отложить согласование проекта второй очереди реконструкции Старого замка в Гродно и пересмотреть его.

– Проект второй очереди реконструкции Старого замка в Гродно фактически ставит под угрозу уничтожения уникальный для Беларуси исторический памятник. Разработанный еще в начале 1990-х, проект восстановления королевского замка является устаревшим, научно необоснованным, разработанным без учета уже запасенного опыта, – пишет Андрей Чернякевич.

Он отмечает, что нет достоверных сведений о том, кто и как во времена Стефана Батория строил этот замок.

– Поэтому то, что получилось в результате работ на первой очереди реконструкции, нельзя назвать иначе, как сказочным замком, созданным фантазией современных архитекторов, – заключает историк.

У гродненца есть свои предложения. Он предлагает пересмотреть не только проект второй очереди реконструкции, но и саму концепцию.

– Надо отойти от восстановления Старого замка «эпохи Стефана Батория», потому что в результате мы рискуем получить сплошной муляж. Я предлагаю показать всю уникальность Замковой горы, где жизнь не прерывалась вот уже почти тысячу лет, – заключает Андрей Чернякевич.

А конкретнее, он предлагает восстановить замок, сохранив исторические пласты XVII – XVIII веков, а в третью очередь заняться реконструкцией объектов XII – XVII вв.: Нижней и Верхней церквями, Княжеским теремом.

– Созданием своеобразного подземного Гродно, которому не будет равных не только в Беларуси, но и во всем регионе. Мы имеем шанс построить не призрачный замок, а получить уникальный архитектурный ансамбль, – призывает к обсуждению этой концепции историк.

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