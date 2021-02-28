В отделениях Белпочты 1 марта будут давать скидки за отправку открыток

Почта приглашает отправить открытки со скидкой. Фото: Оксана БРОВАЧ

Во всех отделениях Белпочты 1 марта можно будет отправить открытки со скидкой в 10%. Условия всего два: это должны быть открытки за границу и их должно быть от 10 штук. На отправку открыток по Беларуси акция не распространяется.

Такую акцию почта проводит в честь дня посткроссера. Посткроссинг - международный проект по обмену открытками.

Участники регистрируются на сайте www.postcrossing.com, пишут что-то про себя – рассказывают об увлечениях, о том, какие открытки коллекционируют. Система выдает адрес для отправки открыток 5 случайным незнакомцам. В ответ тоже стоит ждать открытки из разных уголков мира.