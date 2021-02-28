Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В милиции объяснили, за что под Молодечно задержали более 20 человек

Собирались сжечь чучело на Масленицу
Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧ
КомментироватьОставить комментарий
Под Молодечно задержали участников Масленицы.

Под Молодечно задержали участников Масленицы.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стали известны подробности задержания компании молодых людей под Молодечно 27 февраля. По данным УВД Миноблисполкома, были задержаны 25 человек.

– При себе у участников была бело-красно-белая символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов, – прокомментировала агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель УВД Минского облисполкома Александра Попова.

За то, что минчане собрались сжечь чучело на Масленицу, их задержали и доставили в Молодечненский РОВД. В отношении всех составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Также, добавляют в УВД, милиция изучит видеозаписи с телефонов задержанных, и им будет дана оценка в рамках Уголовного кодекса.