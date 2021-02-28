В милиции объяснили, за что под Молодечно задержали более 20 человек

Под Молодечно задержали участников Масленицы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стали известны подробности задержания компании молодых людей под Молодечно 27 февраля. По данным УВД Миноблисполкома, были задержаны 25 человек.

– При себе у участников была бело-красно-белая символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов, – прокомментировала агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель УВД Минского облисполкома Александра Попова.

За то, что минчане собрались сжечь чучело на Масленицу, их задержали и доставили в Молодечненский РОВД. В отношении всех составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Также, добавляют в УВД, милиция изучит видеозаписи с телефонов задержанных, и им будет дана оценка в рамках Уголовного кодекса.