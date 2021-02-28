Глава МВД Кубраков ответил, могут ли белорусы чувствовать себя безопасно

Министр Кубраков в интервью рассказал об общественной безопасности.

Министр внутренних дел Иван Кубраков в интервью, которое показали на телеканале ОНТ, рассказал, чем сейчас занимается милиция и могут ли белорусы чувствовать себя безопасно.

– Мое мнение как гражданина, как отца, как мужа, как человека, который живет в обществе: на сегодняшний день в городах республики, не только в городе Минске, люди себя чувствуют защищенными, – сказал Иван Кубраков.

Он отметил, что в милицию обращаются, как и раньше, и обстановка под контролем.

– Я могу с уверенностью сказать, что мы способны и обеспечиваем безопасность граждан, и способны обеспечить охрану общественного порядка на улицах наших городов, - продолжает он.

Также министр отметил, что кроме обеспечения безопасности граждан и защиты имущества милиция делает поправку на текущую ситуацию.

– Конечно, оперативная обстановка вносит свои коррективы в нашу работу. Это показали и события прошлого года. Однако мы выполнили свой долг, - заключает Кубраков.