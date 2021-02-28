Зима возвращается! Когда температура снова уйдет в минус и возобновятся метели в Беларуси

Скоро температура снова уйдет в минус и возобновятся метели Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Даже не верится: весна пришла! Календарная зима закончилась, но фактически март часто бывает еще холодным и снежным. Вот и первая неделя марта-2021 обещает быть переменчивой. Плюсовая температура, влажность, дожди и таяние снега предвещают настоящую весну, но не тут-то было: в конце недели могут вернуться морозы, а улицы снова станут белыми от снега. По крайней мере, такой прогноз дают численные модели.

По данным одной из них, великобританской UKMET, уже в пятницу, 5 марта, в Минске и других городах Беларуси ожидается снег, метель. Ночная температура воздуха опустится до минус 6 градусов, а дневная будет колебаться в пределах 2-4 мороза. Так что весенние куртки доставать пока не время, а водители пусть не спешат переобувать авто в летнюю резину.

В субботу, по предварительным данным, тоже будет холодно - до минус 5 мороза. При этом ветер будет прохладным, северо-западным, с порывами до 13 метров в секунду. Поэтому реально может чувствоваться еще холоднее.

Минусовую температуру к выходным в Беларуси прогнозирует и американская численная модель GFS, а также канадская GEM. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться. Данные взяты с сервиса meteoinfo.by Белгидромета.