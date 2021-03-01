Глава МВД об увольнениях силовиков во время протестов: «Считаю, что это больше похоже на предательство»

Иван Кубраков рассказал об увольнениях милиционеров в Беларуси во время протестов. Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.

В интервью ОНТ нынешний глава МВД рассказал об увольнениях из силовых структур в поствыборный период.

При этом Иван Кубраков назвал увольнения из органов внутренних дел во время протестов болезненным для себя вопросом, хоть и заявил, что увольнений было немного. Однако связал он это больше с рабочей нагрузкой и работой «24 часа», и менее - с политическими мотивами.

- Все прекрасно знают, что служба в органах внутренних дел - очень и очень тяжелая. Сотрудники находятся на службе 24 часа. Особенно сотрудники уголовного розыска, участковые инспекторы милиции. В любое время любой телефонный звонок и сотрудник сразу выезжает на работу, - пояснил он.

И продолжая о событиях августа, вновь заметил, что были сотрудники, «которые не выдержали».

- Неприятно, конечно, что, так скажем: малейшее испытание, которое нужно было выстоять и пройти, но не выдержали. Мы с пониманием к ним относились. (...) Хотя всегда готовим сотрудников к самому худшем, - прокомментировал Кубраков.

Еще глава МВД уточнил, что были, с его слов, и «демонстративные» увольнения из силовых структур и целый ряд.

- Были сотрудники, которые не просто уволились, но постарались на этом сделать хайп. Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег. Я считаю, что это уже больше похоже на предательство, - категорично заявил министр внутренних дел.

Также руководитель МВД рассказал, что в Беларуси люди могут чувствовать себя безопасно.

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