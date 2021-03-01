C 1 марта в Беларуси поднимают экспортную пошлину нефти и нефтепродуктов

В Беларуси повысили экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Беларуси с 1 марта изменяются пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, проинформировало БелТА со ссылкой на постановление Совмина, опубликованное на сайте Национального правового интернет-портала.

Соответствующее решение, предусматривающее изменение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории ЕАЭС, в белорусском правительстве приняли еще 25 февраля 2021-го года.

Как меняются ставки?

Так в Совмине решили повысить с 1 марта ставки экспортных пошлин. Это касается экспорта сырой нефти, мазута, нефтяного битума, парафина и вазелина, отработанных нефтепродуктов. Их пошлина выросла до 49,6 доллара з тонну (была 43,8 доллара). Более чем на 3 доллара «подорожал» и прямогонный бензин: ставка экспортной пошлины составляла 24 доллара, а выросла до 27,2 доллара за тонну. Изменились и экспортные пошлины товарных бензинов, дизтоплива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилола и смазочных масел - с 13,1 до 14,8 доллара за тонну.

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