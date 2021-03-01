Михаил Русый о бюджете в вузах Беларуси: «Хочешь учиться и быть свободным? Оплачивай»

Русый подчеркнул, что бюджетные места - социальный, государственный заказ. Фото: СТВ.

Об уровне образования Беларуси и о том, как должны формироваться бюджетные места в вузах страны рассказал в эфире СТВ Михаил Русый, глава постоянной комиссии Совета Республики Нацсобрания по региональной политике и местному самоуправлению.

Так представитель белорусского парламента заявил, что на данный момент в Беларуси нет разделения на «сельских и городских» выпускников, а школьное образование в сельской местности качественно не отличается от городского.

- Через агрогородки за самое короткое время были созданы школы. Сегодня такие ограничения сняли. По целому ряду таких дисциплин, как биология, физика, математика, сельские школы идут впереди, потому что там все есть, - объяснил чиновник.

Еще Русый затронул тему высшего образования на бюджете. Он заявил, что бюджетные места являются «социальным, государственным заказом». Но, если раньше на бюджет набирали по контракту, то сейчас места у абитуриентов с наивысшими баллами. А последние потом не особенно хотят ехать по направлению.

- Говорят: «А я туда не поеду или, в крайнем случае, отработаю». Это неправильно. Это государство, есть деньги, оно готовит себе кадры там, где у него узко. Это мировая практика. Ты хочешь учиться и дальше быть свободным? Пожалуйста, вот тебе место, оплачивай - работай там, где тебе нравится, - подытожил Русый.

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