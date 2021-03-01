Эксклюзивные кадры из Сочи: Николай Лукашенко покатался с Путиным на лыжах

Николай Лукашенко предпочел ехать за отцом и Путиным. Фото: стоп-кадр | видео «Россия - 1».

Спустя неделю, после визита в Сочи стало известно, что 22 февраля во время встречи с российским президентом Александр Лукашенко был с младшим сыном Николаем. Эксклюзивные кадры вышли в эфире «Россия - 1».

Сначала Путин И Лукашенко ехали на снегоходах. Фото: стоп-кадр | видео «Россия - 1».

Телеканал показал небольшое видео, на котором после официальной встречи президенты уже на лыжах в Красной Поляне и вместе с ними младший сын Лукашенко. И Александр Лукашенко и Николай одеты в похожее горнолыжное снаряжение, комплекты черного цвета и с гербом Беларуси слева.

Перед лыжней состоялся небольшой диалог. Фото: стоп-кадр | видео «Россия - 1».

На видео еще небольшой диалог. Александр Лукашенко предлагает Николаю проложить лыжню, говорит: «Коль, ну, давай, ты первый, проложи дорогу нам. Или ты за нами?».

На что Николай Лукашенко отвечает: «За вами».

Николай Лукашенко не поехал первым. Фото: стоп-кадр | видео «Россия - 1».

Затем Лукашенко уже обращается к Владимиру Путину и говорит о своем младшем сыне: «Вы, наверное, не догоните его…»

«Поехали», - прерывает разговор Путин.

Напомним, встречались Путин и Лукашенко в минувший понедельник, 22 февраля, в Сочи. Встреча проходилась около 6 часов. Интересно, что на следующий же день состоялись еще одни переговоры с российским президентом, но уже по телефону. А позже Дмитрий Песков рассказал о впечатлениях Путина после встречи с Лукашенко.

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