ВОЗ заявила, сколько процентов населения планеты уже имеют антитела к коронавируса

В ВОЗ подчеркивают, что коллективный иммунитет к COVID-19 возможен только после массовой вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ВОЗ назвали, сколько человек на планете за год пандемии уже получили антитела к коронавирусу. Цифра, увы, не такая большая, какой могла бы быть за год пандемии.

О том, что не менее 10 процентов населения планеты уже получили антитела к «ковиду», официально сообщила Сумья Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ.

Об этом представитель организации сказала, отвечая на вопрос о том, достигло ли население крупных городов так называемого коллективного иммунитета.

Сваминатан заявила также, что в мире было проведено около 500 исследований, которые и позволяют делать вывод о 10 процентах населения Земли с антителами к коронавирусу.

Сумья Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ. Фото: стоп-кадр | видео Твиттер WHO.

- В некоторых регионах, особенно в городах, где высокая плотность населения, есть территории, где коронавирусом заразились около 50 - 60 процентов жителей, у которых сейчас есть антитела к COVID-19. Но это совсем не означает, что во всем этом городе, провинции или государстве население достигло коллективного иммунитета, - пояснила она.

Далее представитель ВОЗ подчеркнула, что стабильный коллективный иммунитет может быть выработан только путем массовой вакцинации от коронавируса.

Поэтому она почеркнула необходимость того, чтобы максимальное число стран подключились к программе COVAX, предполагающей поставки вакцины и препаратов от «ковида» в бедные страны.

- Пока этого не случилось, необходимо принимать все возможные меры предосторожности в целях снижения распространения COVID-19, - подытожила Сумья Сваминатан.

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