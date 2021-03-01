Доктор Комаровский назвал главные симптомы пневмонии

Кашель - это главный симптом пневмонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил основные признаки, которые позволяют заподозрить появление пневмонии. О симптомах этой болезни рассказал на своей странице в Instagram.

Главный признак пневмонии – это кашель. Кроме того, медик призвал насторожиться, если человек не может сделать глубокий вдох и при попытке появляется приступ кашля.

По словам Комаровского, другие симптомы пневмонии – это выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ и одышка при невысокой температуре тела.

Также на появление воспаления легких указывают любая «простудная болезнь», которая не проходит спустя семь дней. Стоит обратиться к врачу и в том случае, если при высокой температуре не помогают парацетамол или ибупрофен.

– Знание этих признаков необходимо для того, чтобы люди не тянули с обращением за медицинской помощью, – добавил врач.

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